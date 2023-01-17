Новосибирец в 9 тысячах фотографий снял процесс раскрытия цветка спатифиллума

Новосибирец снял процесс раскрытия бутона спатифиллума. Фото: стоп-кадры.

Фотограф из Новосибирска Руслан Рахимчанов составил видео из девяти тысяч снимков, на которых запечатлел процесс раскрытия цветка спатифиллума. Ролик он выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Камера наблюдала за растением и днем, и ночью, на протяжении двух с половиной дней. Такой процесс съемки называется таймлапсом – на матрице остаются несколько кадров за определенный промежуток времени, а потом они соединяются в один видеоряд.

Спатифиллум – «женское счастье» – есть у многих любителей комнатных растений. Однако заставить его цвести – дело нелегкое, для этого нужен хороший уход. Цветет бутон тропического спатифиллума несколько месяцев, после чего зеленеет и начинает увядать – тогда его необходимо срезать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber