В Новосибирске мэрия планирует выкупить квартиры в доме на Расточке. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске мэрия планирует выкупить квартиры в доме на Расточке. Речь об аварийном здании № 18 на улице 2-й Бурденко. Данные опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

В сообщении говорится, что многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. В связи с чем в планах изъять через выкуп земельный участок для муниципальных нужд. В мэрии собираются выкупить 9 квартир. Площадь недвижимости составляет от 11 до 58 квадратов.

Известно, что аварийную двухэтажку построили в 1951 году. Непригодной для жизни ее признали в 2013. Всех жильцов дома власти обязались расселить до конца 2023.

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