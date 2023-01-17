Под Новосибирском закрыли уголовное дело в отношении браконьера, убившего лося и косулю в заказнике

Житель поселка Тулинский незаконно застрелил двух животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовное дело в отношении браконьера, убившего лося и косулю в природном заказнике, закрыли в Новосибирской области. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

История произошла в ноябре 2021 года. Житель поселка Тулинский незаконно застрелил двух животных − самца лося и самца косули сибирской. Охотился сибиряк на территории государственного природного заказника «Чикманский».

Таким образом, браконьер причинил вред природным ресурсам НСО на 600 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Позже мужчина добровольно выплатил всю сумму.

− Решением Мирового судьи 2-го судебного участка Чулымского района от 09.01.2023 года уголовное преследование прекращено, − сообщили в Минприроды.

Нарушителю назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Также у него конфисковали карабин «Вепрь».

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