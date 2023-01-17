Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска из-за продажи алкоголя возле школ

Мэрии Новосибирска внесли представление из-за продажи алкоголя возле школ. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Возле новосибирских школ продают алкоголь, несмотря на запрет мэрии. С этой жалобой один из местных жителей обратился к прокурору Новосибирской области Александру Бучману. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты проверили 4 школы, по которым поступили жалобы, и нашли нарушения в двух из них. В связи с этим также подробнее было изучено постановление мэрии Новосибирска от 30 сентября «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Проверка показала, что в законе есть положения и понятия, которые организации могут истолковать по-своему, в том числе умышленно. По итогам проверки прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

В действующем законе указано, что магазины со спиртным должны располагаться на расстоянии минимум 50 метров от школы, а точки общепита, где разливают алкоголь – на минимальном расстоянии в 25 метров. Длина учитывается до «входа, либо ближайшего, если их несколько, для посетителей» в учебное заведение.

Торговцы нашли лазейку в формулировке и могут продавать алкоголь на более близком расстоянии к школам, так как в постановлении не прописаны аварийные, служебные, технические и другие выходы, куда ограничен доступ посетителей.

– В ходе проверки выявлено двоякое толкование норм закона, в связи с чем внесено представление для исключения подобных фактов в других образовательных учреждениях города, – сообщили в прокуратуре. – 16.01.2023 мэру города внесено представление об устранении нарушений в сфере нормотворчества.

Теперь мэрия обязана внести поправки в постановление.

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