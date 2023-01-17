Мошенники начали звонить родственникам военнослужащих на СВО из Новосибирской области

Новосибирцам звонят мошенники с незнакомого московского номера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области мошенники обзванивают родственников участников специальной военной операции и сообщают им ложную информацию о гибели бойцов. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Куйбышевского района.

– Звонок поступает с номера 8-495-191-93-56. Информация не подтверждается, – уточняют в районной администрации.

При этом мошенники стараются быть максимально убедительными, называют ФИО, личные данные, адрес и место службы. Иногда звонившие рассказывают о транспортировке тела в Новосибирскую область.

В администрации призвали новосибирцев пользоваться только проверенными источниками информации, и любые данные о родственниках, служащих в зоне проведения спецоперации, уточнять в военкоматах.

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