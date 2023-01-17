В Новосибирске вынесли приговор авиадебоширу, который пытался задушить пассажира в самолете

В Новосибирске авиадебошира, пытавшегося задушить пассажира самолета, отправили в колонию. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске вынесли приговор авиадебоширу из Ханты-Мансийского автономного округа. Он устроил беспредел на борту самолета, летевшего рейсом Магадан-Новосибирск.

– Следствие установило, что 8 декабря 2021 года подсудимый был в самолете в состоянии наркотического опьянения. Мужчина вел себя неадекватно: приставал к экипажу, пассажирам рейса, конфликтовал с ними. Кроме того, он хаотично размахивал руками, бил по спинкам пассажирских сидений, используя неустановленный предмет в качестве оружия. Также им пытался душить пассажира. На замечания бортпроводников не реагировал, – рассказали в Восточном МСУТ СК России.

Неадеквата обездвижили при помощи ремней. А затем передали транспортным полицейским.

Своими действиями он угрожал не только пассажирам и экипажу, но и безопасности полета.

На время следствия его поместили в СИЗО. Вину мужчина признал частично.

Суд назначил ему 1 год 7 месяцев в колонии общего режима. Было учтено время, которое авиадебошир провел в СИЗО. Поэтому его освободили из зала суда.

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