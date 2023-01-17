Двух мертвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: МАСС.

В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли сразу двух мертвых мужчин. Оба раза на место выезжали спасатели.

Первый вызов поступил на улицу Лескова в Октябрьский район. Дверь в квартиру, которую никто не открывал, разблокировали. За ней нашли мужчину 1947 года рождения без признаков жизни.

Второй вызов поступил на улицу Экваторная вечером 16 января. Мужчина не отвечал на звонки. Доступ в помещение сотрудники МАСС обеспечили. В квартире обнаружили труп мужчины 1951 года рождения.

– Тела мужчин передали сотрудникам полиции, – говорится в сводке МАСС.

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