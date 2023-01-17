Двух мертвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: МАСС.
В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли сразу двух мертвых мужчин. Оба раза на место выезжали спасатели.
Первый вызов поступил на улицу Лескова в Октябрьский район. Дверь в квартиру, которую никто не открывал, разблокировали. За ней нашли мужчину 1947 года рождения без признаков жизни.
Второй вызов поступил на улицу Экваторная вечером 16 января. Мужчина не отвечал на звонки. Доступ в помещение сотрудники МАСС обеспечили. В квартире обнаружили труп мужчины 1951 года рождения.
– Тела мужчин передали сотрудникам полиции, – говорится в сводке МАСС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер