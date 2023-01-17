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НовостиПроисшествия17 января 2023 3:46

Обчистила магазин на 20 тысяч: в супермаркете на Кирова поймали с поличным девушку-воришку

На прошедших выходных сотрудники АБ ГВАРДИЯ задержали и передали полиции 10 человек, совершивших кражи из магазинов Новосибирска. Помимо традиционного крепкого алкоголя воры пытались похитить кофе, колбасу и предметы личной гигиены
Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

13 января в 9:13 утра в магазине на ул. Пархоменко экипажем ГБР-73 был задержан мужчина, вынесший через кассовую зону неоплаченный товар: три банки растворимого кофе и палку колбасы. Стоимость похищенного составила 1700 рублей, но это оказался далеко не весь ущерб, который вор успел нанести магазину. Во время своих прошлых визитов в супермаркет мужчина смог похитить продуктов питания еще на 10 тысяч рублей. Злоумышленник был передан полиции.

Позднее, в супермаркете на ул. Кирова в 18:31 бойцы ГВАРДИИ схватили еще одного серийного вора. Молодая женщина предприняла неудачную попытку украсть из магазина шампунь и продукты питания. Во время задержания обнаружилось, что за ней числятся и другие кражи, а общая сумма похищенного уже перевалила за 20 тысяч рублей. Расплатиться за ранее совершенные деяния девушка отказалась, поэтому тоже была передана сотрудникам полиции.

Также в правоохранительные органы гвардейцами на выходных было передано еще восемь человек, пойманных за кражи и отказавшихся возмещать магазинам причиненный ущерб. Причиной задержания стали крепкий алкоголь, шампанское, сыр, шампунь, шоколад и корм для животных.