Восьмибалльные пробки сковали улицы Новосибирска утром 17 января . Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 17 января в Новосибирске на дорогах произошел транспортный коллапс. По данным «2ГИС», их сковали пробки в 8 баллов. Также, судя по карте, на улицах произошло сразу несколько аварий. Рассказываем, где сегодня не проехать.

Жуткие пробки на проезде Энергетиков, улицах Большой, Широкой и Станционной. ДТП и традиционный затор на площади Труда. Не проехать по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на Титова, Немировича-Данченко, тут сразу 2 аварии, судя по карте, Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Не проехать и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, Восход и Бориса Богаткова. Пробки из-за аварий на Ипподромской и Никитина. Движение по улицам Дуси Ковальчук, Кропоткина, Писарева, Учительской тоже затруднено.

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