«Приняла их за своих щенков»: в Новосибирске чиху-хуа выкормила котят, которых нашли в мусорном баке

Чихуа-хуа выкормила трех котят, которых кто-то выбросил в мусорный бак. Фото: предоставлено Еленой

В Новосибирске чихуа-хуа выкормила трех котят, которых кто-то выбросил в мусорный бак. Малышей нашла женщина, вышедшая погулять со своей собакой — она услышала из контейнера писк.

— Вечером 1 января я пошла с собакой гулять, когда услышала из контейнера писк. Поняла, что там котята. Они так плакали бедные, как будто на помощь звали, жить хотели. Кто-то засунул их в пакет вместе с ковриком, на котором, они, наверное, и родились, — рассказала КП-Новосибирске Елена, нашедшая котят. — Прохожие мне помогли, мы наклонили мусорку, достали их. Все четверо буквально у меня на ладошке уместились, такие крохи. Я их за пазуху — и домой. Отогрела, накормила сливками. Но оставить побоялась — я раньше с кошками дел не имела. Тогда позвонила Татьяне из приюта «Шанс на Десятую жизнь». Она мне курьером отправила специальное молочко для котят.

В это же время сибирячка написала в сети пост о своей находке, где просила помощи. И ей ответила хозяйка чихуа-хуа, которая недавно родила, но из ее щеночков выжил только один. Она предложила привести котят к ней, ведь молока у собаки было много.

— Мы положили котят в коробку, отвезли к ней. Собака их сразу приняла, начала облизывать, видимо, подумала, что это — ее щенки. А вот котятам потребовалось больше времени. Но в итоге и они к ней «присосались», — пояснила Елена.

Через пару месяцев, когда котята откроют глаза и немного окрепнут, им начнут искать хозяев. В приюте КП-Новосибирск пояснили, что сделают все возможное, чтобы помочь с пристройством малышей.

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