В Новосибирске на улице Зыряновской сгорел автомобиль

Пламя охватило машину. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске поздно вечером в понедельник, 16 января, сгорел автомобиль. ЧП случилось на улице Зыряновской.
— На Зыряновской, 53, загорелся автомобиль. Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, как сильное пламя постепенно распространяется по автомобилю, пока не охватывает его полностью. Информации о пострадавших в результате случившегося нет.
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