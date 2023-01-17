В Новосибирске на улице Зыряновской сгорел автомобиль

Пламя охватило машину. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске поздно вечером в понедельник, 16 января, сгорел автомобиль. ЧП случилось на улице Зыряновской.

— На Зыряновской, 53, загорелся автомобиль. Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, как сильное пламя постепенно распространяется по автомобилю, пока не охватывает его полностью. Информации о пострадавших в результате случившегося нет.

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