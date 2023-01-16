«Хочу прочитать рэп вместе с ним»: новосибирец исполнил песню Эминема в проруби, чтобы привлечь его внимание

Андрей Трухин мечтает спеть со своим кумиром на одной сцене. Фото: предоставлено героем публикации

Поклонник рэпера Эминема новосибирец Андрей Трухин исполнил песню своего кумира в проруби. Сибиряк зачитал первый куплет и припев песни «Lose Yourself», услышав которую в далеком 2002 году и стал поклонником рэпа и Эминема. А две фразы из песни: «У тебя может быть только один шанс! Воспользуешься ли ты им? Или упустишь?» и «Ты можешь сделать всё на что настроишь мозг!» буквально стали девизом по жизни.

— Я понял, что должен сделать что-то первым в мире. А затем я подумал о том, что ещё никто в мире не читал рэп в проруби! Я подумал, что, конечно, это будет сделать не просто! Страшно! И я не морж. Да, я был в проруби, наверно, раз 5 на Крещение и представляю, насколько там ледяная вода, в которую страшно даже заходить и хочется поскорее выпрыгнуть из проруби! Но, с другой стороны, а что, если этом мой шанс. Так что я набрался смелости, и сделал что должен. А дальше будь что будет! Я уверен, что Эминем, посмотрев это видео, точно согласиться прочитать со мной рэп. Осталось только, чтобы он его увидел, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Трухин.

Андрей мечтает прочитать рэп вместе с кумиром на матче НБА в Лос-Анджелесе или Бруклине. Но для начала Эминем должен посмотреть видео и обязательно ответить на него. Мужчина уже представил, как это может произойти.

— Когда Эминем узнает об этом видео, он запишет рэп-обращение для меня из проруби. Ладно, может быть и не из проруби, а с Empire State Building. И пригласит вместе прочитать его песню «Lose Yourself» на матче НБА в Лос-Анжелесе или Бруклине, — поделился Трухин.

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