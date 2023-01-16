Роспотребнадзор опроверг случай заболевания корью в общежитии НГУ

Корь в НГУ не подтвердилась. Фото: Дарья ИВАНОВА

Новосибирский Роспотребнадзор опроверг случай заболевания корью в общежитии 1Б в НГУ. По сообщению ведомства, анализ, взятый у заболевшей студентки, был отрицательным.

— Заболела и была госпитализирована в инфекционную больницу студентка НГУ. Была проведена дифференциальная диагностика. Корь у нее не подтвердилась, — сообщили «Сибкрай.ru» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Напомним, сегодня, 16 января, стало известно, что студентку НГУ госпитализировали с предварительным диагнозом корь. Администрация общежития, где проживала девушка, тут же отправила других студентов на медосмотр. Однако корь не подтвердилась.

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