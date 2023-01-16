Травников рассчитывает нарастить темпы реализации нацпроектов в 2023 году. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников планирует нарастить темпы реализации нацпроектов в 2023 году. Об этом глава региона рассказал на оперативном совещании с членами областного правительства и главами муниципальных образований.

— По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика, — подчеркнул Андрей Травников. — У нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году.

Всего за прошлый год было реализовывало 46 проектов. Выделено было на 54 миллиарда рублей, большая часть 30 миллиардов — была выделена из средств федерального бюджета, 23,8 миллиарда — из областного бюджета.

Всего за последние 4 года в Новосибирской области было освоено более 153 миллиардов рублей по нацпроектам. На эти деньги были построены школы, детсады и ФАПы, переоборудованы больницы, отремонтированы дороги.

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