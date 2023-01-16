В Омске на три часа задержали самолет до Новосибирска.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Омске на три часа задержали самолет до Новосибирска. Он должен был вылететь в 19:10, однако его перенесли на 22:00. В аэропорту застряли 79 пассажиров, в числе которых 3 детей.
— Омской транспортной прокуратурой следит за соблюдением прав пассажиров, — сообщили в ведомстве.
В Омске также застрял еще один самолет в Сургут. Его задержали более, чем на 6 часов.
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