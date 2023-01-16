Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 16:29

В Омске на три часа задержали самолет до Новосибирска

Вылета ждали 79 пассажиров
Галина СИМОНОВА
В Омске на три часа задержали самолет до Новосибирска.

В Омске на три часа задержали самолет до Новосибирска.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Омске на три часа задержали самолет до Новосибирска. Он должен был вылететь в 19:10, однако его перенесли на 22:00. В аэропорту застряли 79 пассажиров, в числе которых 3 детей.

— Омской транспортной прокуратурой следит за соблюдением прав пассажиров, — сообщили в ведомстве.

В Омске также застрял еще один самолет в Сургут. Его задержали более, чем на 6 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер