В Новосибирске родственники погибшего от удара током рабочего получили полмиллиона за моральный ущерб

Родственники погибшего от удара током рабочего получили полмиллиона за моральный ущерб. Фото: Даниил ОПАРИН

Родственники погибшего от удара током рабочего получили 514 тысяч рублей за моральный вред. Деньги пришлось взыскивать судебным приставам.

— Известно, что гражданин, он же директор организации, поручил подсобному рабочему провести ямочные работы. При проведении работ мужчина был поражен электрическим током. Суд квалифицировал действия гражданина, который поручил подчиненному провести работы, нарушение правил безопасности при проведении земляных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, — рассказали в УФССП по региону.

Когда виновный отбыл наказание и освободился, он официально трудоустроился. Приставы начали постепенно взыскивать с его зарплаты просроченную задолженность, а также исполнительный сбор в 35 тысяч рублей.

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