Мусорный пакет или собака: стилист объяснила, какие сумки будут модными весной 2023

Черная сумка (слева) оформлена в стиле минимализма и у нее жесткий каркас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский стилист Екатерина Бочкарева рассказала, какие сумки будут модными весной этого года. В 2023 году в тренде меховые аксессуары.

- Мех должен быть искусственный, все мы выступаем за разумное потребление. Также в моде останутся сумки-шоперы. Они лаконичны и без лишних деталей. Вне моды - классические сумки без лишних рюшек и узоров, - поделилась с КП-Новосибирск Екатерина Бочкарева, новосибирский имидж-стилист. - Также в моде остаются маленькие сумки, у них жесткий каркас и оформление в стиле минимализм.

Для самых креативных заморские дизайнеры разработали сумки в виде голубя или мусорного пакета и другие необычные вещи.

- На показе у бренда Balenciaga были сумки в виде пачки чипсов, также были сумки в виде сапог, сумки, перешитые из старых джинсов. Уточню, что актуальны не именно голуби, а просто необычные сумки. Это может сумка-матрешка, сумка-животное (кот, собака), - добавляет стилист.

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