«Выехал на встречку»: под Новосибирском водитель «Ниссана» погиб, столкнувшись с фурой

Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Коченевском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Вечером в понедельник, 16 января там столкнулись легковушка и фура.

— Около 19:15 мужчина 30-40 лет на вид за рулем Nissan Teana ехал по трассе Северный Обход со стороны Новосибирск в сторону Омска, и, по предварительным данным, при обгоне не справился с управлением и на 10 километре трассы столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком Volvo с полуприцепом, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП погиб водитель легковушку. На месте работает экипаж ДПС и следственная группа.

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