Президент Путин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Травниковым

Путин провел рабочую встречу с Травниковым. Фото: правительство НСО

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатор Новосибирской области Андреем Травниковы. В ходе онлайн-переговоров обсуждались региональные проекты, также Травников доложил о помощи мобилизованным жителям области и их семьям.

— Экономика нашей области по ВРП за пять лет без учёта инфляции в сопоставимых ценах выросла на 11 с лишним процентов, рост промышленного производства за этот период составил — опять же в сопоставимых ценах — 122,8%, — доложил Травников. — Рекордный объём привлечения инвестиций в экономику — 330 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем было в 2017 году. Доходы в бюджет были стабильные. Это нам позволило в том числе принять дополнительные социальные решения. Мы досрочно проиндексировали в связи с ростом цен зарплаты бюджетникам на 10% осенью, проиндексировали также на 10% и все региональные социальные меры поддержки.

Кроме того, губернатор отчитался о проделанной работе в подшефном Беловодском районе ЛНР и о восстановлении квартала в Мариуполе. Поделился планами по развитию здравоохранения и о перспективах строительной отрасли, а также о реализации программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

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