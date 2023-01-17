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НовостиОбщество17 января 2023 0:00

Новосибирск накроют снегопады и метели

17 января в Новосибирске будет -6 градусов и метели
Надежда РЫЖКИНА

Во вторник, 17 января, в Новосибирске ожидается сильный снегопад и метели. Ночью термометры покажут -10…-12 градусов, а уже днем — около -6…-8.

— Будет облачно с прояснениями, небольшой, ночью местами умеренный снег, метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12, местами до 17 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -10…-15 градусов. Днем будет -6…-11 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы.

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