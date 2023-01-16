Новосибирский бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 173 миллиона рублей

Бизнесмену назначили наказание в виде условного срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский бизнесмен Евгений Насоленко получил условный срок за уклонение от уплаты налогов на сумму в 173 миллиона рублей. Об этом сообщил Октябрьский районный суд.

— Подсудимый свою вину не признал, однако, исследовав, проверив и оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимого в совершении указанного преступления установлена и доказана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с возложением на осужденного дополнительных обязанностей, — рассказали в суде.

В суде пояснили, что пока приговор не вступит в силу мера пресечения Насоленко в виде подписки о невыезде из Новосибирска и надлежащем поведении останется действительной.

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