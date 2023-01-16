В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело женщины

Под окнами многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска нашли тело женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под окнами многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска нашли тело женщины. ЧП случилось вечером, 16 января.

— Произошло все около дома № 9/3 на улице Кузьмы Минина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В областном Следственном комитете КП-Новосибирск пояснили, что сейчас по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории проводится проверка.

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