В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело женщины

Под окнами многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска нашли тело женщины.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Под окнами многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска нашли тело женщины. ЧП случилось вечером, 16 января.
— Произошло все около дома № 9/3 на улице Кузьмы Минина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В областном Следственном комитете КП-Новосибирск пояснили, что сейчас по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории проводится проверка.
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