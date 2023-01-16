Напоили горячим чаем: под Новосибирском сотрудники Госавтоинспекции спасли замерзающих на трассе мужчин

История произошла 11 января 2023 года. Фото: ГУ МВД Росси по НСО

Сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчинам, замерзающим на трассе в Новосибирской области. Дело в том, что у авто, на котором они двигались, закончилось топливо, рассказали в ГУ МВД России по региону.

История произошла 11 января 2023 года. Примерно в 22:30 наряд «Гроза-34» в составе капитана полиции Эдуарда Юдина и лейтенанта полиции Александра Яковлева во время патрулирования трассы К-17р заметил автомобиль «ВАЗ». Машина стояла на обочине на 113 километре автодороги.

Инспекторы выяснили, что водитель и пассажир попали в непростую ситуацию. Топливо закончилось, и авто быстро превращалось в ледышку на морозе.

Госавтоинспекторы пригласили мужчин погреться в патрульной машине. Сибиряков также напоили горячим чаем из термоса.

− Сотрудники дорожного ремонтно-строительного управления подцепили трос к автомобилю и отбуксировали в сопровождении сотрудников ДПС до места назначения, − сообщили в МВД.

Мужчин доставили в теплый бокс. Когда машина отогрелась, ее сразу же заправили. После этого инспекторы вернулись к исполнению служебных обязанностей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber