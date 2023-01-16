«Стало плохо с сердцем, скорая пыталась откачать»: в Новосибирске умерший мужчина два часа пролежал на снегу

Тело мужчины два часа пролежало на морозе. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске погибший мужчина два часа пролежал на снегу около дома. Как рассказывают очевидцы, 44-летнему сибиряку стало плохо с сердцем. ЧП произошло вечером 16 января на улице Курчатова, 3.

— Случилось это где-то в пять вечера. Приехала скорая, его очень долго откачивали, но, увы, спасти не удалось. Когда я выходила из дома — он лежал на снегу, и вот сейчас, когда я вернулась, спустя два часа — он до сих пор лежит, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

По словам очевидцев, тело забрали только около семи часов вечера.

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