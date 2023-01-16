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НовостиОбщество16 января 2023 11:56

Новогодние украшения в центре Новосибирска начнут убирать в феврале

Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске новогодние украшения начнут убирать в конце января-начале февраля.

В Новосибирске новогодние украшения начнут убирать в конце января-начале февраля.

Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске новогодние украшения начнут убирать в конце января-начале февраля. Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

— Поскольку демонтаж таких конструкций — процесс сложный и долгий, начинаем мы его заранее. Украшения на улице Ленина постепенно начнут убирать в конце января, в начала февраля начнут разбирать елку и украшения в Театральном сквере, остальные украшения будут разбираться далее по мере необходимости, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Вице-мэр также отметила, что не будут сняты гирлянды на Красном проспекте, разбирать не планируется также локации «северное сияние» и «дерево желаний» в парке Арена. До конца зимы будут работать и световые фонтаны.

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