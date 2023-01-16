Президент Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Встреча запланирована 16 января.

— Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня, цитирует агентство РИА пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Предполагается, что встреча должна состояться в формате видеоконференции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber