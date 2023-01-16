Президент Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Встреча запланирована 16 января.
— Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня, цитирует агентство РИА пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Предполагается, что встреча должна состояться в формате видеоконференции.
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