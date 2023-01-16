В НГУ прокомментировали случай заболевания корью в общежитии

В университете пояснили, что результаты исследования будут известны только завтра. Фото: Александра Федосенко

В НГУ прокомментировали ситуацию со студентом, проживающим в общежитии 1Б, который по предварительной информации заболел корью.

— 16 января сотрудниками Медицинского научно-образовательного центра ИМПЗ НГУ был проведен осмотр студентки университета, которой был предварительно поставлен диагноз корь. Точные результаты обследования станут известны не ранее завтрашнего дня. Других случаев проявления симптомов, характерных для заболевания корью, в кампусе не обнаружено, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе университете.

В НГУ добавили, что, начиная с декабря прошлого года, кто ранее не вакцинировался от кори и не болел ей, могут поставить прививку в МНОЦ ИМПЗ НГУ. На сегодняшний день вакцинировались уже 104 студента университета.

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