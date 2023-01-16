Под Новосибирском подростки отправились на рыбалку и пропали

Спасатели и полиция нашли детей за два часа Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Трое подростков из деревни Большая-Черная пропали под Новосибирском. В администрации Болотнинского района рассказали, как искали ребят в мороз.

- 14 января около 17:00 трое детей отправились на рыбалку. Из деревни Большая-Черная ребята пошли на озеро Большое, расположенное в 7 км от населенного пункта. Вскоре пропали: перестали выходить на связь. Родители детей забили тревогу в 21:51 и позвонили в ЕДДС, - сообщили представители администрации в группе «Диалог Болотное» «ВКонтакте».

На поиски выехала оперативная группа района: 12 человек и 4 автомобиля. Сотрудники полиции и спасатели обнаружили детей в 00:17. Подростки в медицинской помощи не нуждались.

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