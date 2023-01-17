В Новосибирске закладчик получил 6 лет колонии за наркотики и драку с полицией в метро

Подсудимый получил 6 лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 32-летний закладчик получил срок за синтетические наркотики и дебош в метро. Скандал случился 14 октября 2021 года в вестибюле станции «Метро Речной Вокзал».

Около 14:00 полицейские заметили подозрительного мужчину у касс и предложили пройти в комнату досмотра. Мужчина нервничал, у него из кармана выпало несколько свертков. Подсудимый два раза ударил полицейского кулаком по голове и попытался убежать.

Полицейский успел схватить его за ноги. Завязалась драка в вестибюле. Подсудимый подобрал упавшую резиновую дубинку и стал замахиваться на прохожих. Один из пассажиров метро выбил оружие. В этот момент сотрудники полиции схватили дебошира и заковали в наручники.

Агрессора доставили в отдел полиции «Октябрьский». Он снова решил сбежать. Попросил дежурного вывести в туалет, ударил его в плечо, оттолкнул и попытался скрыться. Полицейский бросился в погоню и задержал его у соседнего дома.

Следователи возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере и причинении насилия полицейским, не опасного для жизни и здоровья.

- Подсудимый признал вину, ранее неоднократно был судим за грабежи. Октябрьский районный суд назначил ему 6 лет колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отклонил доводы осужденного о чрезмерно суровом наказании. Приговор вступил в законную силу, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер