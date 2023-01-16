В Новосибирске пропал 54-летний инвалид с неестественно вывернутыми руками. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 54-летний Тябин Алексей Владимирович. О его местонахождении неизвестно с 22 декабря.

– Мужчина имеет инвалидность. У нас в ориентировке указано, что у него проблемы с суставами рук: они вывернуты неестественным образом. Это яркая особая примета. После смерти родных он проживал с друзьями. Они помогали ему в быту, ухаживали за ним, если так можно сказать. Но вот в конце декабря он просто собрал все свои документы и ушел в неизвестном направлении. Самостоятельно проживать не может. С последних чисел декабря телефон перестал появляться в сети– недоступен. Близкие люди очень волнуются за него. Они написали заявление в полицию, а также обратились к нам за помощью, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие штаны, светло-серую кофту, черные ботинки, серую шапку и синий шарф.

Особые приметы – носит очки, сильно деформированы суставы на руках.

Если вы знаете, где находится Алексей Владимирович, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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