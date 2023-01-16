В общежитие НГУ зафиксировали случай кори

После выявления кори студентов отправили на медосмотр.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В общежитие 1Б НГУ зафиксировали случай кори. Информация об этом появилась в сообществе общежития в соцсетях в понедельник, 16 января.
— В общежитии зафиксированы случаи заболевания корью! Всем необходимо пройти осмотр в медицинском научно-образовательном центре НГУ. Тем, кого не было сегодня, необходимо прийти завтра, 17 января, — сообщили в общежитие.
Напомним, что по данным на декабрь 2022 года, в Новосибирской области было зафиксировано 14 случаев кори. Большая часть заболевших оказалось непривитыми взрослыми.
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