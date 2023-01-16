«Снес зайчихе голову»: в центре Новосибирска ребенок разрушил витрину с зайчиками-конькобежцами

Фото: предоставлено магазином "Цветочный"/ Виктория МИНАЕВА.

В Новосибирске «вандалы» разрушили новогоднюю инсталляцию с зайчиками-конькобежцами на улице Ленина, 17. О сломанной и закрытой фотозоне горожане массово писали в соцсетях, гадая, кто мог сделать такое.

Аттракцион для символов года устроил магазин «Цветочный» за собственные средства. Вокруг зайчиков, катающихся на коньках по льду на красивой платформе, все новогодние праздники собирались дети и взрослые. Некоторые посетители пешеходной улицы сочли зайчат лучшим украшением города.

Но после Рождества инсталляцию вдруг закрыли – осталась только разбитая платформа, и многие желающие не успели сфотографироваться с символами года.

– 8 января зайчиху сломал ребенок: люди решили поставить его наверх для фото – несмотря на все таблички, что нельзя вставать и садиться на конструкцию. Ребенок поскользнулся и упал на зайца, – объяснили КП-Новосибирск в цветочном салоне.

Однако после этого ответственные «вандалы» выплатили магазину сумму ущерба. Деньги пошли на операцию для зайчихи.

Витрину добили рабочие, скидывавшие снег с крыши. Фото: предоставлено магазином "Цветочный".

После этого, 12 января, зайчикам снова не повезло. На них скинули снег с крыши. Рабочие сбивали сосульки, они и пробили стекло – имитацию льда, которым сотрудники магазина закрывали инсталляцию. После этого инцидента цветочный салон компенсацию не получил.

Сейчас пострадавшие фигурки восстановились от пережитого шока, а декорации отреставрировали, и новогодняя карусель на улице Ленина продолжает радовать прохожих.

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