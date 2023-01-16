Жительница Новосибирска затеяла драку с водителем, объезжавшим пробку по двору. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске женщина вступила в потасовку с водителем, который, по словам очевидцев, объезжал пробку по двору. Горожане, наблюдавшие за происходящим, сняли все на видео.

– На улице Лазурной авария, все кинулись объезжать пробку через двор, местная защитница не даёт, дошло до рукоприкладства... – написали в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что женщина агрессивно общалась с мужчиной. Затем бросила в него снегом. А тот стал давать отпор, толкать ее. Его угомонили очевидцы и отвели от греха подальше.

Большинство комментаторов не одобрили поведение женщины.

– Ей чего, дороги жалко? Бред, да и только. Там не 30 машин. Возможно, некоторые вообще живут в этом доме на работу выехали, а тут это чудо, – возмутились новосибирцы.

Очевидцы добавили, что местная активистка зачастую ведет себя таким образом.

– Она дорогу перекрывает всем: и тем, кто объезжает, и жителям двора, и тем, кто работает на машинах, – написали подписчики.

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