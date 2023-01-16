Обновлен зимний список необходимой гуманитарной помощи для новосибирских военнослужащих на СВО

Новосибирские военнослужащие рассказали о необходимых вещах в зоне СВО зимой. Фото: Красный Крест Новосибирск.

Военнослужащие из Новосибирской области рассказали, какую еду и предметы первой необходимости можно передавать им на СВО. Информацию предоставила председатель Общественной палаты Бердска Марина Щербенева.

Бойцам требуются: влажные салфетки в большом количестве, влагоотталкивающий спрей и порошок, газ в баллончиках, плиты универсальные и туристические (для маленьких газовых баллончиков и для больших 15-ти литровых газовых баллонов), печки буржуйки, внешние аккумуляторы Power Bank на 40 и 60 тысяч миллиампер-час, разные шнуры для зарядки телефонов.

Самая дорогая из необходимых вещей – смартфон за 8 тысяч рублей. Это телефон Oukitel модели K15 Plus на 32 гигабайта. Он необходим военнослужащим для работы с коптерами и картами.

Кроме того, в зимних условиях крайне необходимы спальные мешки, которые выдерживают температуру от – 20 градусов и ниже.

Из одежды нужны куртки от 48 до 58 размера (Горка расцветки «Мох» или «Мультикам»), термобелье от 48 до 60 размера, обычные носки, термоноски, трусы боксеры от 44 до 62 размера, теплые перчатки, солевые грелки для рук, тёплые свитера от 44 до 62 размера, резиновые сапоги из пенного материала.

Из продовольствия военнослужащие будут рады роллтону, тушенке, кашам, печенью, вафлям, сгущенке, хлебцам, чаю, кофе и сахару в кубиках. Также у бойцов никогда не бывает много сигарет и зажигалок.

Ничего, кроме вышеперечисленного, передавать не нужно.

Собранную помощь можно передать в Бердске через Общественную палату по адресу: Горького, 7, кабинет 5. Время работы: с 16.00 до 19.00.

Также вещи для солдат принимают в новосибирских пунктах сбора гуманитарной помощи.

Адреса пунктов:

– Писарева, 4. Телефон: (383) 221-18-55. Время работы: ежедневно с 16.00 до 20.00.

– Вокзальная магистраль, 2. Телефон: +7-923-703-00-88, +7-913-896-93-30. Время работы: пн-пт с 11.00 до 16.00.

– Станиславского, 6. Телефон: +7-923-703-00-88, +7-929-384-08-38. Время работы: пн-пт с 10.00 до 14.00.

– Проспект Дзержинского, 81. Телефон: +7-923-703-00-88, +7-913-895-45-12. Время работы: ежедневно с 15.00 до 20.00.

– Улица 4-й Пятилетки, 28а. Телефон: +7-923-703-00-88, +7-983-312-12-71. Время работы: пн-пт с 11.00 до 14.00.

– Серебренниковская, 2. Телефон: (383) 305-41-51. Время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00.

– Новоморская, 12. Телефон: (383) 334-76-02, +7-913-915-77-88. Время работы: пн-пт с 11.00 до 15.00.

– Приморская, 23. Телефон: (383) 345-15-61. Время работы: пн-пт с 10.00 до 18.00.

– Детский проезд, 8. Телефон: (383) 330-37-97. Время работы: ежедневно с 10.00 до 17.00.

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