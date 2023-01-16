До суда дошло дело пенсионера, сбившего насмерть мать с двумя детьми под Новосибирском

70-летнему пенсионеру грозит до 7 лет тюрьмы за смертельное ДТП. Фото: прокуратура НСО

До суда дошло дело 70-летнего пенсионера, который сбил в Искитиме на пешеходном переходе мать с двумя детьми. Его обвиняют по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть.

— Обвиняемый, приближаясь к «зебре», должен был уступить дорогу пешеходам, вступающим на нее, однако не сделал этого. Мужчина не проявил необходимую внимательность и предусмотрительность, неверно выбрал скорость управляемого им автомобиля на данном участке дороги и не убедился в отсутствии пешеходов на своем пути, — сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, ДТП произошло 9 ноября 2022 года. 37-летняя женщина с двумя детьми переходила дорогу по «зебре». Самая младшая — 2-летняя девочка, была у нее на руках. Когда их сбили, малышка умерла на месте. Ее 4-летняя сестра и мать попали в больницу. Но через некоторое время скончались от полученных травм.

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