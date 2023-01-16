В Бердске адвокат Миронов, обманувший клиентов на 908 тысяч рублей, получил условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске суд вынес приговор адвокату Миронову. Он обманул своих доверителей на 908 тысяч рублей. Юрист заключил в 2015 году с клиентами соглашение по защите их сына, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков.

– Следствие установило, что адвокат путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у родителей подзащитного денежные средства в крупном размере. Он обещал им «внепроцессуальным путем» решить вопрос о переквалификации действий их сына на менее тяжкое преступление, – говорится в сообщении прокуратуры.

В Бердском районном суде уточнили, что в общей сложности адвокат получил от потерпевших 908 тысяч рублей. Тем самым он причинил им ущерб в крупном размере.

Суд вынес приговор. Миронову назначили 3 года условно и запретили сроком на 3 года работать адвокатом.

Также с него взыскали в пользу потерпевших 908.000,2 рубля.

В законную силу приговор еще не вступил.

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