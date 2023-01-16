Новосибирцы спасли щенков, найденных в аварийном общежитии

Щенки живут в аварийном здании. Фото: Предоставлено волонтерами

Новосибирцы нашли щенков в заброшенном общежитии в Октябрьском районе. Волонтеры обнаружили их 11 января и опубликовали пост в группе «Бюро находок Новосибирска» «ВКонтакте».

- Это брошенные из общежития районе улицы Покатная. Людей выселили и оставили разбитые общаги. Когда их снесут- непонятно. Там живут бездомные и собаки, среди них есть животные с клипсами на ушах. Мы стали их подкармливать и увидели щенят, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Четверым щенкам и их маме ищут передержку. Фото: Предоставлено волонтерами

Собачье семейство живет в аварийном здании уже 5 дней. Всего там четыре щенка и их мама. Малышам около 1.5 - 2 месяца. Как говорят волонтеры, они очень смышлёные. Пока непонятно, кто из них девочки, а кто мальчики. В руки удалось взять только одного. Остальные осторожничают, прячутся.

Волонтеры ищут щенкам передержку, они оставили свои контакты в группе «Бюро находок Новосибирска».

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