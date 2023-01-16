Новосибирские хирурги спасли 16-летнего подростка, избавив от опухоли мозга размером в грецкий орех. Фото: пресс-служба клиники Мешалкина.

В Новосибирске в клинике Мешалкина врачи спасли 16-летнего подростка. Мальчика избавили от опухоли головного мозга. Она была размером с грецкий орех.

Глиому у подростка выявили, когда она дала тяжелые осложнения. Парня мучили сильные головные боли, также падало зрение. Чуть позже к этому добавились головокружения, тошнота и рвота. В итоге мальчик не мог нормально есть и передвигаться.

Врачи, обследовав подростка, диагностировали ему опухоль в третьем желудочке головного мозга.

– Из-за сдавления этой жизненно важной структуры блокировался отток ликвора (спинномозговой жидкости), что привело к системному нарушению питания мозга и всех метаболических процессов в нем. Пациент находился на стадии перехода в глубокую инвалидизацию, – сообщили в пресс-службе центра Мешалкина.

Врачи клиники после консультации и постановки диагноза решили экстренно оперировать юного пациента.

По словам нейрохирурга С.В. Чернова, такое образование растет довольно медленно. Поэтому оно несколько лет развивалась в голове у подростка. Если бы его обнаружили раньше, такой угрозы жизни не было бы. Симптомы, позволяющие выявить такой диагноз, – головные боли длительного и необычного характера. Их постоянный рецидив – показание к МРТ.

– У подростка было критическое состояние при поступлении. В любой момент все могло закончится драматично, так как все компенсаторные резервы организма были исчерпаны, – добавил врач.

Хирурги выполнили сложнейшую операцию по удалению опухоли. При этом значимые зоны мозга врачи не повредили.

Мальчика уже выписали. Его состояние хорошее. Так как опухоль оказалась доброкачественной, лучевая терапия подростку не нужна.

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