В Новосибирске 19-летний парень украл подарочный набор продуктов в магазине

Злоумышленник схватил набор продуктов и убежал. Фото: стоп-кадр из видео / ГУ МВД России по НСО

В Заельцовском районе Новосибирска полицейские поймали парня, укравшего подарочный набор продуктов в магазине. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Заявление о грабеже поступило 7 января. Целью злоумышленника стал магазин, расположенный на улице Дуси Ковальчук.

Директор предприятия торговли сообщил, что 6 января в 21:15 в торговый зал зашел неизвестный. Поначалу он просто рассматривал товар на прилавках. Внезапно злоумышленник схватил набор продуктов и убежал.

− Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей. Работник магазина сообщил о случившемся директору, который обратился с заявлением в Отдел полиции, − рассказали в МВД.

13 января подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний житель Заельцовского района. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Новосибирец находится под подпиской о невыезде.

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