До 18 метров в секунду: новосибирцев сдует шквалистым ветром 16 января

Новосибирск накрыло ураганным ветром.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 16 января, Новосибирск накрыло мощным ветром. О порывах до 18 метров в секунду в черте города сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В районах области метель может подняться до 20 метров в секунду. В среднем западный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Также ожидается гололед и снежные заносы при температуре около – 10 градусов.
Ночью температура в отдельных районах опустится до – 19 градусов, ветер поутихнет.
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