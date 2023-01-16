До 18 метров в секунду: новосибирцев сдует шквалистым ветром 16 января

Новосибирск накрыло ураганным ветром. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 16 января, Новосибирск накрыло мощным ветром. О порывах до 18 метров в секунду в черте города сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В районах области метель может подняться до 20 метров в секунду. В среднем западный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Также ожидается гололед и снежные заносы при температуре около – 10 градусов.

Ночью температура в отдельных районах опустится до – 19 градусов, ветер поутихнет.

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