Жителей Новосибирска предупредили о возможных ЧП из-за сильных снегопадов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Новосибирске на этой неделе. Неблагоприятная погода чревата аварийными ситуациями. Об этом предупредили на оперативном совещании в правительстве 16 января.

Как сообщил января глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов, осадки увеличивают риск схода снега с крыш. Наиболее такие ЧП вероятны в восточной части области.

– Возможно обрушение ветхих и аварийных конструкций, – добавил Орлов.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют в Новосибирске 16 января снегопад, на дорогах метель и гололедицу. Порывы ветра в городе достигнут 18 метров в секунду, а в области – 20.

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