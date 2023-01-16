Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 5:59

Жителей Новосибирска предупредили о возможных ЧП из-за сильных снегопадов

Есть опасность схода наледи и снежных глыб с крыш многоэтажек
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жителей Новосибирска предупредили о возможных ЧП из-за сильных снегопадов.

Жителей Новосибирска предупредили о возможных ЧП из-за сильных снегопадов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Новосибирске на этой неделе. Неблагоприятная погода чревата аварийными ситуациями. Об этом предупредили на оперативном совещании в правительстве 16 января.

Как сообщил января глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов, осадки увеличивают риск схода снега с крыш. Наиболее такие ЧП вероятны в восточной части области.

– Возможно обрушение ветхих и аварийных конструкций, – добавил Орлов.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют в Новосибирске 16 января снегопад, на дорогах метель и гололедицу. Порывы ветра в городе достигнут 18 метров в секунду, а в области – 20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер