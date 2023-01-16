В Новосибирске арестовали директора турфирмы «Ворлд Тревел» за мошенничество с деньгами за путевки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске директора турфирмы «Ворлд Тревел» поместили под домашний арест. Женщину обвиняют в мошенничестве. В отношении руководителя возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Известно, что на прием к прокурору области Александру Бучману обратилась жительница Новосибирска. Она заявила о бездействии сотрудников полиции. Сибирячка рассказала, что в мае 2022 года она купила 2 путевки в Турцию у директора турфирмы «Ворлд Тревел». За них женщина заплатила 195 тысяч рублей. Вылет в оговоренную дату, 21 июня 2022 года, не состоялся. А руководитель агентства сообщала о неоднократном переносе.

– Заявитель потребовала расторжения договора, и возврата денежных средств. Директор агентства обещала вернуть денежные средства, однако этого не сделала, – уточнили в прокуратуре.

Прокурор области поручил истребовать и изучить материалы проверки. После проверки возбудили уголовное дело. В ходе выяснения всех обстоятельств выяснилось, что от рук ушлой руководительницы турфирмы пострадали еще как минимум 5 человек.

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