В новосибирском филиале СГК назначили нового директора. Фото: СГК // телеграм-канал.

В понедельник, 16 января, стало известно о назначении нового директора в новосибирском филиале СГК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– С 17 января директором Новосибирского филиала СГК назначен Андрей Аплошкин. На этом посту он сменит Андрея Колмакова, занимавшего должность с 2018 года. Ранее Андрей Аплошкин возглавлял Абаканский филиал СГК, – говорится в сообщении.

Известно, что Аплошкин, которому 40 лет, выпускник Красноярского государственного университета. В сфере энергетики он трудится с 2006 года. Абаканским филиалом СГК Андрей Аплошкин руководил с 2017 года.

– Под его руководством в контур теплоснабжения компании вошли четыре новых муниципалитета Хакасии, проведена реструктуризация и обновление теплосетей, – добавили в СГК.

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