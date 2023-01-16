В Новосибирске в салоне авто заблокировало годовалого мальчика. Фото: МАСС.

В Ленинском районе Новосибирска в машине заблокировало мальчика 2021 года рождения. Взволнованная мама малыша вызвала спасателей. Произошло это днем 15 января.

– В течение нескольких минут салон автомобиля был разблокирован. Мальчик мирно дремал в детском кресле на заднем сиденье автомобиля, – рассказали в службе спасения МАСС.

Помощь врачей ребенку не понадобилась. Его передали маме. Женщина поблагодарила спасателей за помощь.

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