В Новосибирске трамвай № 13 поехал в разные стороны. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске легендарный трамвай № 13 поехал в разные стороны на рельсах. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

– 15 января на Саду Мичуринцев трамвай №13 покатился в разные стороны, – написали в паблике «АСТ-54».

Новосибирцы добавили, что водитель вагона сдал назад и довез пассажиров до Гусинобродского шоссе. После чего трамвай поехал в депо на «аварийке».

Горожане напомнили, что трамвай № 13 часто попадает в казусные ситуации.

– Вот что легенда вытворяет! – написали новосибирцы в комментариях.

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