Жителей Новосибирской области удивили вернувшиеся в оборот пятирублевые купюры

В Новосибирске можно расплатиться и получить сдачу бумажными пятью рублями. Фото: Банк России.

В Новосибирской области в обороте снова появились пятирублевые купюры. Об этом жители нескольких сибирских регионов сообщают в соцсетях. Кому-то дают сдачу бумажкой номиналом в 5 рублей, другие находят ностальгические купюры в детских копилках и пишут, что пятирублевые бумажные деньги никуда и не уходили.

На сайте Центрального банка России указано, что купюру образца 1997 года ввели в оборот с 1 января 1998 года.

Заместитель председателя ЦБ Сергей Белов сообщал в интервью «Известиям» о том, что сейчас при производстве бумажных денег стали использовать технологию лакирования, что позволяет значительно увеличить срок их службы. При этом выпуск монет обходится дороже.

Однако это не значит, что монеты вовсе уберут из оборота – планируется одновременный выпуск обоих видов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber