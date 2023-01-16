Утром 16 января Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уром в понедельник, 16 января, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Также на дорогах города произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улице Большой, проезде Энергетиков, улицах Станционной и Широкой. Пробка на улицах Ватутина, ДТП и затор на Котовского, не проехать по улице Станиславского. Авария и пробки на Плахотного, Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Жуткий затор на Октябрьском мосту.

На правобережье заторы на Большевистской, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Авария и пробка на Гусинобродском шоссе. Пробки на Красном проспекте и проспекте Дзержинского.

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