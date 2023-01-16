Новосибирск 16 января засыплет снегом

В Новосибирске ожидается снегопад. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске 16 января ожидается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

- Днем температура воздуха составит -8…-10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -12…-14 градусов. Ветер подует западным с порывами до 18 метров в секунду. Ожидается снегопад, - обещают метеорологи.

По данным сервиса «Яндекс Погода» весь день в городе будет идти снег. Днем термометры покажут -10…-12 градусов, ночью останется без изменений. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754-758 миллиметров ртутного столба.

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