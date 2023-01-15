Ценник на такси вырастет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске прогнозируют рост цен на такси на 20%. Об этом «РБК Новосибирск» сообщила Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси.

- Основные причины — увеличение затрат перевозчиков на содержание автопарков и страхование автомобилей. Но мы не ожидаем резкого скачка тарифов, рост будет плавным, - рассказала Ирина Зарипова.

Эксперт отметила, что средний возраст автомобиля такси составляет три года. Многие перевозчики не могут приобретать новые машины из-за стоимости и дефицита.

- В текущих экономических реалиях без государственной поддержки в вопросе обновления автопарков высок риск значительного ухудшения технического состояния автомобилей такси в ближайшие 2-3 года, - рассуждает председатель.

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