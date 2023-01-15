ДТП произошло вечером. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирске водитель маршрутки сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло в Калининском районе на Родниках.
- Водитель маршрутки № 51 на улице Красный проспект, 314 сбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Ребенка доставили в больницу.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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